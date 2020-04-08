Общественное медико-санитарное учреждение „Constructorul” готово принять пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил генеральный примар Кишинева Ион Чебан.



Больница рассчитана на 120 мест, а столичные власти выделили 500 тысяч леев на оборудование помещений для приема пациентов.



Также муниципалитет выделил 3500 защитных костюмов для врачей, 10 тысяч защитных масок, 1000 пар бахил, 600 халатов, 50 комплектов постельного белья и дезинфицирующие средства.



Ион Чебан заявил, что на данном этапе больница комплектуется дополнительными сотрудниками.



Отметим, что власти страны перешли к четвертому сценарию борьбы с пандемией. Президент страны Игорь Додон заявил, что на данном этапе система здравоохранения подготовлена к дальнейшим мерам по борьбе с распространением коронавируса.



В республике задействованы 27 больниц, готовых к приему пациентов с коронавирусом, а также распределительный центр COVID-19.