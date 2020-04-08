Директор Органа Гражданской Авиации Евгений Коштей покидает пост главы учреждения. Министерство экономики потребовало сегодня его отставки. Информацию подтвердила пресс-секретарь ОГА Ирина Бодолика, не сообщив о мотивах такого решения, пишет TV8.



Евгений Коштей был назначен на должность директора Органа Гражданской Авиации в декабре 2019 года, победив в конкурсе от минэкономики.

