Директор Органа гражданской авиации отправлен в отставку
Директор Органа Гражданской Авиации Евгений Коштей покидает пост главы учреждения. Министерство экономики потребовало сегодня его отставки. Информацию подтвердила пресс-секретарь ОГА Ирина Бодолика, не сообщив о мотивах такого решения, пишет TV8.
Евгений Коштей был назначен на должность директора Органа Гражданской Авиации в декабре 2019 года, победив в конкурсе от минэкономики.
Евгений Коштей был назначен на должность директора Органа Гражданской Авиации в декабре 2019 года, победив в конкурсе от минэкономики.
Опубликовано: 11:16 08/04/2020
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