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В селе Талмаза могут объявить карантин


Село Талмаза Штефан-Водского района может быть помещено в карантин. Об этом он заявила в ходе пресс-конференции министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну, пишет noi.md.

«Мы хотим предотвратить определенные последствия, которые могут последовать в этом населенном пункте, вот почему на сегодняшнем заседании Национального координационного центра мы предложим установить карантин в Талмазе», — сказала министр.

Карантин может быть установлен в связи с тем, что в этом населенном пункте зарегистрировано 29 случаев заражения новым коронавирусом.

Напомним, что только в Штефан-Водском районе зафиксировано 158 случаев заражения COVID-19.


Опубликовано: 11:10 08/04/2020

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