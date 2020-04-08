Село Талмаза Штефан-Водского района может быть помещено в карантин. Об этом он заявила в ходе пресс-конференции министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну, пишет noi.md.



«Мы хотим предотвратить определенные последствия, которые могут последовать в этом населенном пункте, вот почему на сегодняшнем заседании Национального координационного центра мы предложим установить карантин в Талмазе», — сказала министр.



Карантин может быть установлен в связи с тем, что в этом населенном пункте зарегистрировано 29 случаев заражения новым коронавирусом.



Напомним, что только в Штефан-Водском районе зафиксировано 158 случаев заражения COVID-19.