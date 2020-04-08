Минздрав: В Молдове еще три пациента выздоровели от коронавируса
Еще три человека, у которых ранее был выявлен коронавирус нового типа. выздоровели. Об этом сообщила на брифинге министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.
Всего от вируса излечились 43 человека.
Число зараженных COVID-19 в Молдове составило 1056 человек.
Всего от вируса излечились 43 человека.
Число зараженных COVID-19 в Молдове составило 1056 человек.
Опубликовано: 11:07 08/04/2020
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