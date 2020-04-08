В ближайшее время 100 тысяч тестов на выявление коронавируса нового типа прибудут из Китая в Кишинев. Об этом заявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.



Отметим, на прошлой неделе президент Игорь Додон сообщил, что крупная партия медицинских препаратов и защитного снаряжения направляется из Китая в Молдову.



Речь идет о 100 тысячах тестов для обнаружения коронавируса, которые были закуплены властями.



Вместе с тем, часть гуманитарного груза состоит из нескольких тонн медицинского оборудования, лекарств и расходных материалов.