114 человек находятся в тяжелом состоянии. Еще двое скончались от коронавируса минувшей ночью. Об этом на брифинге сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.



"Сегодня у нас были зафиксированы еще две смерти. Речь идет о 71-летнем жителе Кагула, который был госпитализирован в Институт неотложной медицины в Кишиневе 2 апреля, и о 62-летнем мужчине из Глодян, которого госпитализировали 6 апреля", - сказала Думбрэвяну





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