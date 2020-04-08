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Минздрав: В Молдове еще три пациента выздоровели от коронавируса
 

COVID-19: 114 человек в тяжелом состоянии, еще 2 случая смерти


114 человек находятся в тяжелом состоянии. Еще двое скончались от коронавируса минувшей ночью. Об этом на брифинге сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

"Сегодня у нас были зафиксированы еще две смерти. Речь идет о 71-летнем жителе Кагула, который был госпитализирован в Институт неотложной медицины в Кишиневе 2 апреля, и о 62-летнем мужчине из Глодян, которого госпитализировали 6 апреля", - сказала Думбрэвяну


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Опубликовано: 10:41 08/04/2020

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