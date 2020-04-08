COVID-19: 114 человек в тяжелом состоянии, еще 2 случая смерти
114 человек находятся в тяжелом состоянии. Еще двое скончались от коронавируса минувшей ночью. Об этом на брифинге сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.
"Сегодня у нас были зафиксированы еще две смерти. Речь идет о 71-летнем жителе Кагула, который был госпитализирован в Институт неотложной медицины в Кишиневе 2 апреля, и о 62-летнем мужчине из Глодян, которого госпитализировали 6 апреля", - сказала Думбрэвяну
.
"Сегодня у нас были зафиксированы еще две смерти. Речь идет о 71-летнем жителе Кагула, который был госпитализирован в Институт неотложной медицины в Кишиневе 2 апреля, и о 62-летнем мужчине из Глодян, которого госпитализировали 6 апреля", - сказала Думбрэвяну
.
Опубликовано: 10:41 08/04/2020
Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!
Читайте также по этой теме: