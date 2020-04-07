Борьба с COVID-19 - приоритет как для центральных, так и для муниципальных властей, но ремонт инфраструктуры Кишинева также необходим. Восстановление дорог, тротуаров, парков и скверов в Кишиневе годами оставляли "на потом", в результате чего столица сегодня находится в плачевном состоянии.



Об этом заявил генпримар Кишинева Ион Чебан, отвечая на критику со стороны "некоторых лиц, полагающих, что на время борьбы с коронавирусом необходимо приостановить работу над всеми проектами".



"По нашему мнению, необходимо делать все одновременно, учитывая, что нам удалось найти источники финансирования стратегических муниципальных больниц, где проходят лечение пациенты с COVID-19. На сегодняшний день нам удалось выделить более 9 миллионов леев, и мы изыскали еще 40 миллионов, которые можно будет использовать для борьбы с коронавирусом", — рассказал Чебан.



Генпримар отметил, что больницы обеспечены, сейчас их руководство готовит новый список необходимого, а рабочая группа в примэрии Кишинева проанализирует его и выделит финансовые средства в приоритетном порядке.



"Те, кто критикует нас, приводят политические мотивы, а мы продолжаем работать и выполнять свой долг перед вами, дорогие жители города", — заявил Ион Чебан.



Градоначальник рассказал, что на данный момент в работе находится множество объектов — это обустройство тротуаров и скверов, ремонт ряда улиц, а в ближайшее время будут начаты и многие другие работы.