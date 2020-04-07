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Ион Кику: В районах Штефан-Водэ и Сороки сохраняется сложная ситуация


В Штефан-Водском и Сорокском районах сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация. Также наблюдается рост количества зараженных коронавирусом в Глодянском районе. Об этом сегодня после заседания Единого командного центра заявил премьер-министр Молдовы Ион Кику.

"В других районах ситуация остается ниже прогнозируемой. Там, можно сказать, наблюдается самый оптимистичный сценарий. Это доказательство того, что соблюдение введенных правил приводит к хорошему результату", - сказал Кику.


Опубликовано: 18:18 07/04/2020

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