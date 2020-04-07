В Штефан-Водском и Сорокском районах сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация. Также наблюдается рост количества зараженных коронавирусом в Глодянском районе. Об этом сегодня после заседания Единого командного центра заявил премьер-министр Молдовы Ион Кику.



"В других районах ситуация остается ниже прогнозируемой. Там, можно сказать, наблюдается самый оптимистичный сценарий. Это доказательство того, что соблюдение введенных правил приводит к хорошему результату", - сказал Кику.