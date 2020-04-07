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COVID-19: В Молдове 91 новый случай заражения


По данным министра здравоохранения, труда и социальной защиты в Молдове по ситуации на 7 апреля зарегистрирован 91 новый случай заражения. Из них 5 были испортированы из стран Европы, 86 – локального заражения.

Также сообщается, что одна пациентка в возрасте 54 лет скончалась.

Всего за последние сутки было проведено 510 тестов на выявление коронавируса нового типа.

Общее количество инфицированных составляет 1056 человек.


Опубликовано: 17:10 07/04/2020

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