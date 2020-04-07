По данным министра здравоохранения, труда и социальной защиты в Молдове по ситуации на 7 апреля зарегистрирован 91 новый случай заражения. Из них 5 были испортированы из стран Европы, 86 – локального заражения.



Также сообщается, что одна пациентка в возрасте 54 лет скончалась.



Всего за последние сутки было проведено 510 тестов на выявление коронавируса нового типа.



Общее количество инфицированных составляет 1056 человек.