В Италии ввели «мужские» и «женские» дни для посещения магазинов
Мэр города Каноника-д`Адда в провинции Бергамо на фоне эпидемии коронавируса предписал жителям выходить за покупками только в "мужские" и "женские" дни.
Согласно распоряжению мэрии, мужчины могут посещать магазины четыре раза в неделю - в понедельник, среду, пятницу и воскресенье. Женщинам досталось на один день меньше, передает РИА Новости.
Решение градоначальника Джанмария Череа не встретило большой поддержки со стороны горожан и пользователей Facebook и вызвало волну критики и обвинений в сексизме.
Реплики к посту с постановлением варьируются от "к счастью, я там не вижу" и "это дискриминация" до предположений о "фейковом" характере этой новости.
В опубликованном документе говорится, что укреплять ситуацию с общественным здравоохранением необходимо через "сокращение числа людей, которые одновременно выходят из дома по магазинам и оказываются в коммерческих учреждениях".
С 10 марта по всей территории Италии введены карантинные меры, среди которых запрет на перемещения граждан между различными населенными пунктами и в их пределах за исключением случаев особой необходимости.
Днем позже был введен запрет на любую торговую деятельность: закрыты все торговые точки, включая бары и рестораны, в настоящее время продолжают работу лишь продовольственные магазины и супермаркеты, а также аптеки и газетные киоски. Для нарушителей предусмотрены штрафы от 400 до 3 тысяч евро.
Согласно распоряжению мэрии, мужчины могут посещать магазины четыре раза в неделю - в понедельник, среду, пятницу и воскресенье. Женщинам досталось на один день меньше, передает РИА Новости.
Решение градоначальника Джанмария Череа не встретило большой поддержки со стороны горожан и пользователей Facebook и вызвало волну критики и обвинений в сексизме.
Реплики к посту с постановлением варьируются от "к счастью, я там не вижу" и "это дискриминация" до предположений о "фейковом" характере этой новости.
В опубликованном документе говорится, что укреплять ситуацию с общественным здравоохранением необходимо через "сокращение числа людей, которые одновременно выходят из дома по магазинам и оказываются в коммерческих учреждениях".
С 10 марта по всей территории Италии введены карантинные меры, среди которых запрет на перемещения граждан между различными населенными пунктами и в их пределах за исключением случаев особой необходимости.
Днем позже был введен запрет на любую торговую деятельность: закрыты все торговые точки, включая бары и рестораны, в настоящее время продолжают работу лишь продовольственные магазины и супермаркеты, а также аптеки и газетные киоски. Для нарушителей предусмотрены штрафы от 400 до 3 тысяч евро.
Опубликовано: 17:03 07/04/2020
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