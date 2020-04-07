Мэр города Каноника-д`Адда в провинции Бергамо на фоне эпидемии коронавируса предписал жителям выходить за покупками только в "мужские" и "женские" дни.



Согласно распоряжению мэрии, мужчины могут посещать магазины четыре раза в неделю - в понедельник, среду, пятницу и воскресенье. Женщинам досталось на один день меньше, передает РИА Новости.



Решение градоначальника Джанмария Череа не встретило большой поддержки со стороны горожан и пользователей Facebook и вызвало волну критики и обвинений в сексизме.



Реплики к посту с постановлением варьируются от "к счастью, я там не вижу" и "это дискриминация" до предположений о "фейковом" характере этой новости.



В опубликованном документе говорится, что укреплять ситуацию с общественным здравоохранением необходимо через "сокращение числа людей, которые одновременно выходят из дома по магазинам и оказываются в коммерческих учреждениях".



С 10 марта по всей территории Италии введены карантинные меры, среди которых запрет на перемещения граждан между различными населенными пунктами и в их пределах за исключением случаев особой необходимости.



Днем позже был введен запрет на любую торговую деятельность: закрыты все торговые точки, включая бары и рестораны, в настоящее время продолжают работу лишь продовольственные магазины и супермаркеты, а также аптеки и газетные киоски. Для нарушителей предусмотрены штрафы от 400 до 3 тысяч евро.