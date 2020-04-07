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Глава государства поблагодарил врачей: «Вы - герои нашего времени!»


Президент Республики Молдова Игорь Додон поблагодарил врачей, задействованных в борьбе с пандемией, за этот тяжелый труд, и заверил, что «добрые дела не останутся без должной награды».

«Вот уже месяц, как мы изо дня в день боремся с этим вирусом. Знаю, что многие из вас измотаны, напуганы, давно не видели свои семьи, что вы хотели бы работать в лучших условиях и желаете, чтобы этот кошмар поскорее закончился и вы смогли бы вернуться к нормальной жизни. За это время мне удалось встретиться со многими из вас, и я очень горжусь твердостью вашего духа, вашим профессионализмом и мужеством. Вы действительно герои нашего времени, и я думаю, что настал момент, когда вы переосмысливаете определение патриотизма и лечите не только зараженных людей, но и оздоровляете всех нас как нацию! Хочу поблагодарить вас за всё это и заверить в том, что ваши добрые дела не останутся без должной награды – как со стороны государства, так и со стороны общества!» - заявил глава государства.


Опубликовано: 16:38 07/04/2020

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