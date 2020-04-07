Национальный банк Молдовы обладает достаточной ликвидностью, чтобы не допустить хаоса на валютном рынке. Об этом заявил президент Игорь Додон во время брифинга по итогам заседания Высшего совета безопасности.



«Национальный банк Молдовы принял решение снизить базовую ставку и норму обязательных резервов до 34%. Таким образом, ликвидные средства в банковской системе есть, и их будет достаточно», - заявил Игорь Додон.



Глава государства заявил, что любые спекуляции на эту тему будут жестко пресекаться.



«Предупреждаю тех, кто намерен заняться валютными спекуляциями. Вы уже понесли убытки: в четверг подняли, а в пятницу вынуждены были продавать дешевле. Не играйте, спекуляции будут пресекаться. Национальный банк обладает достаточными валютными резервами, чтобы сохранить стабильность», - заявил Игорь Додон.