Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
Президент: Хаоса на валютном рынке не будет!
 

Президент: Хаоса на валютном рынке не будет!


Национальный банк Молдовы обладает достаточной ликвидностью, чтобы не допустить хаоса на валютном рынке. Об этом заявил президент Игорь Додон во время брифинга по итогам заседания Высшего совета безопасности.

«Национальный банк Молдовы принял решение снизить базовую ставку и норму обязательных резервов до 34%. Таким образом, ликвидные средства в банковской системе есть, и их будет достаточно», - заявил Игорь Додон.

Глава государства заявил, что любые спекуляции на эту тему будут жестко пресекаться.

«Предупреждаю тех, кто намерен заняться валютными спекуляциями. Вы уже понесли убытки: в четверг подняли, а в пятницу вынуждены были продавать дешевле. Не играйте, спекуляции будут пресекаться. Национальный банк обладает достаточными валютными резервами, чтобы сохранить стабильность», - заявил Игорь Додон.


Опубликовано: 16:28 07/04/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Президент Игорь Додон приветствует решение Нацбанка о снижении базовой став ...
  • Президент: «Канду и Филип намерены бойкотировать заседания Высшего совета б ...
  • Додон: «Я сделаю все для того, чтобы отчет Kroll был представлен на широкое ...
  • Игорь Додон: Генпрокуратура наложит арест на активы лиц, причастных к краже ...
  • Игорь Додон заявил о создании единого кризисного центра при Инспекторате по ...







    • Все новости

    Ион Кику: В районах Штефан-Водэ и Сороки сохраняется сложная ситуация
    COVID-19: В Молдове 91 новый случай заражения
    В Италии ввели «мужские» и «женские» дни для посещения магазинов
    Глава государства поблагодарил врачей: «Вы - герои нашего времени!»
    Президент: Хаоса на валютном рынке не будет!
    Власти разработали план действий по предупреждению роста преступности
    Президент Игорь Додон: Последние 10 лет власти сознательно уничтожали медицинскую систему
    Игорь Додон: Главными приоритетами будут зарплаты, пенсии и медицина
    Богдан Цырдя: "Нас подкосит не COVID-19, а глупость и цинизм политиков"
    Глава государства: Молдова преодолеет пик пандемии коронавируса (ВИДЕО)
    В Крикова обнаружен труп женщины
    Кафедральный собор Нью-Йорка переоборудуют в полевой госпиталь для больных COVID-19
    Глава правительства Великобритании переведен в отделение реанимации
    Ион Чебан: Тысячи людей ежедневно получают помощь от примарии
    Корнелиу Фуркулицэ: Ситуация в стране могла быть намного хуже!
    В Тимишоаре 10 новорожденных заражены COVID-19
    Синоптики объявили «желтый код» в связи с засухой
    В Испании автомобильный завод начал выпуск аппаратов ИВЛ
    Зинаида Гречаный призвала граждан уважать труд врачей
    Зинаида Гречаный призвала граждан уважать труд врачей
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
     