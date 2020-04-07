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Власти разработали план действий по предупреждению роста преступности


Кризис, спровоцированный COVID-19, может привести к ухудшению криминогенной ситуации в Молдове. Чтобы избежать этого, власти разработали план действий по предупреждению роста преступности. Этот вопрос обсуждался сегодня в ходе заседания Высшего совета безопасности, отметил президент Республики Молдова Игорь Додон.

"Мы входим в период риска. Нашим приоритетом будет обеспечение вашей безопасности и вашего имущества. Министерство внутренних дел и силовые ведомства будут работать в режиме "нон-стоп", чтобы не допустить ухудшения ситуации. Люди находятся дома, растет уровень домашнего насилия, кто-то остался без работы… Мы понимаем риски. Этот вопрос в поле зрения Высшего совета безопасности и уже разработан план действий на последующие несколько недель. Будет больше патрулей, больше полицейских на улицах, чтобы не допустить тяжких преступлений", - заявил Игорь Додон.

По данным Генерального инспектората полиции за первые три месяца 2020 года в стране зарегистрированы 6007 правонарушений. Данный показатель на 2,15% меньше, чем за тот же период 2019 года.


Опубликовано: 15:28 07/04/2020

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