Несмотря на то, что последнее десятилетие система здравоохранения Молдовы сознательно уничтожалась, нынешняя власть делает все возможное для борьбы с пандемией опасного коронавируса в сложных условиях. Об этом по итогам заседания Высшего совета безопасности заявил глава республики Игорь Додон.



«Мы видим много критики, в том числе от граждан, которые сейчас находятся на лечении в больницах. Мы понимаем, что вы хотели бы лучших условий. Однако, не стоит забывать, что последние 10 лет власти сознательно уничтожали медицинскую систему. А сейчас мы делаем все возможное, для того чтобы и в этих сложных условиях достойно бороться с пандемией», — отметил Игорь Додон.