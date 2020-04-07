Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
Президент: Хаоса на валютном рынке не будет!
 

Игорь Додон: Главными приоритетами будут зарплаты, пенсии и медицина


Кризис, спровоцированный COVID-19, повлиял на мировую экономику, и Молдова не стала исключением. Власти предпринимают все необходимые меры, чтобы гражданам вовремя выплачивались зарплаты и социальные пособия. Еще одним приоритетом властей является поддержка системы здравоохранения. Об этом заявил президент Игорь Додон после заседания Высшего совета безопасности.

«Мы понимаем, что экономика демонстрирует спад. Это происходит не только в Молдове, но и во всем мире. Падение экономики негативно отразиться и на государственном бюджете. Оптимистический вариант – снижение ВВП на 3% - может сократить доходы на 7,3 млрд. леев. Но спад может быть и значительнее. Мы определили приоритеты: зарплаты, пенсии, социальные выплаты, пособия по безработице. Надбавки для медицинской системы, поддержка предприятий, которые продолжают выплачивать зарплаты», - заявил Игорь Додон.

Глава государства заявил, что остальные расходы будут сокращены до минимума. В то же время власти изыскивают решения для оказания поддержки тем, кто остался без работы.

«Я видел призывы некоторых политиков полностью отказаться от инвестиций. Мы будем инвестировать, если у нас будут средства. Мы хотим продолжать инвестировать, потому что тем, кто остался без работы или вернулся из-за границы, мы намерены предоставить рабочие места», - заключил Игорь Додон.


Опубликовано: 14:38 07/04/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Пенсии, зарплаты и пособия будут выплачены вовремя
  • Президент Игорь Додон: Зарплаты и пенсии будут выплачены вовремя
  • Власти разработали план действий по предупреждению роста преступности
  • Государство поддержит граждан, потерявших работу из-за кризиса
  • Президент: «Канду и Филип намерены бойкотировать заседания Высшего совета б ...







    • Все новости

    Ион Кику: В районах Штефан-Водэ и Сороки сохраняется сложная ситуация
    COVID-19: В Молдове 91 новый случай заражения
    В Италии ввели «мужские» и «женские» дни для посещения магазинов
    Глава государства поблагодарил врачей: «Вы - герои нашего времени!»
    Президент: Хаоса на валютном рынке не будет!
    Власти разработали план действий по предупреждению роста преступности
    Президент Игорь Додон: Последние 10 лет власти сознательно уничтожали медицинскую систему
    Игорь Додон: Главными приоритетами будут зарплаты, пенсии и медицина
    Богдан Цырдя: "Нас подкосит не COVID-19, а глупость и цинизм политиков"
    Глава государства: Молдова преодолеет пик пандемии коронавируса (ВИДЕО)
    В Крикова обнаружен труп женщины
    Кафедральный собор Нью-Йорка переоборудуют в полевой госпиталь для больных COVID-19
    Глава правительства Великобритании переведен в отделение реанимации
    Ион Чебан: Тысячи людей ежедневно получают помощь от примарии
    Корнелиу Фуркулицэ: Ситуация в стране могла быть намного хуже!
    В Тимишоаре 10 новорожденных заражены COVID-19
    Синоптики объявили «желтый код» в связи с засухой
    В Испании автомобильный завод начал выпуск аппаратов ИВЛ
    Зинаида Гречаный призвала граждан уважать труд врачей
    ПСРМ поддерживает инициативу президента о моратории на политические споры
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
     