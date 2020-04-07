Кризис, спровоцированный COVID-19, повлиял на мировую экономику, и Молдова не стала исключением. Власти предпринимают все необходимые меры, чтобы гражданам вовремя выплачивались зарплаты и социальные пособия. Еще одним приоритетом властей является поддержка системы здравоохранения. Об этом заявил президент Игорь Додон после заседания Высшего совета безопасности.



«Мы понимаем, что экономика демонстрирует спад. Это происходит не только в Молдове, но и во всем мире. Падение экономики негативно отразиться и на государственном бюджете. Оптимистический вариант – снижение ВВП на 3% - может сократить доходы на 7,3 млрд. леев. Но спад может быть и значительнее. Мы определили приоритеты: зарплаты, пенсии, социальные выплаты, пособия по безработице. Надбавки для медицинской системы, поддержка предприятий, которые продолжают выплачивать зарплаты», - заявил Игорь Додон.



Глава государства заявил, что остальные расходы будут сокращены до минимума. В то же время власти изыскивают решения для оказания поддержки тем, кто остался без работы.



«Я видел призывы некоторых политиков полностью отказаться от инвестиций. Мы будем инвестировать, если у нас будут средства. Мы хотим продолжать инвестировать, потому что тем, кто остался без работы или вернулся из-за границы, мы намерены предоставить рабочие места», - заключил Игорь Додон.