Публикуем авторский комментарий политолога, депутата парламента от ПСРМ Богдана Цырди:



«Истерика, вой и паника перешли уже в некий коллективный маразм. Только вдумайтесь, какую чушь несут эти господа!



“Молдова – мировой лидер по числу больных в критическом состоянии!” – пишет портал Аgora!



“Европа дала нам 140 млн евро для борьбы с чумой! Где деньги, мерзавцы?”



“Тестов мало делают – истерит ТВ 8. Делали бы больше и больных было бы больше!”



“Не делайте тестов – они заражены!”- –пишет некий Р.Попа.



“В больницах Молдовы условия хуже, чем в Африке! Врачам и санитарам наплевать! Там стали заражать всех подряд”, – бодро глаголят в прямом эфире больные!

Господа, если в больницах так плохо, чего там сидите? Вы же не подключены к ИВЛ! Ходите, отлично выглядите, вещаете в фб! Идите домой, там вещайте, как делают все больные с легкой и средней степенью в Европе…



А теперь – по пунктам.



1. “РМ- мировой лидер по числу критически больных”. Неужели? На 5 апреля в США – 8 702, Испания – 6 861, Франция -6 838, Италия – 3 977, ФРГ – 3 936 и тд. Молдова – 80. Спрошу как есть – у вас совесть есть?



2. Тесты заражены – это полный бред. За это надо сажать, честно. Обратите внимание –одни обвиняют власти, что не делают всем тесты, другие пугают граждан – не делать тестов! И да – тесты для всех не делают нигде. Они имеют смысл только при полном карантине, GPS наблюдении, закрытии границ –как в Ю.Корее! И у нас, в отличие от большинства стран мира, тесты делают всем подозреваемым на коронавирус!



3. «Европа дала нам 140 млн евро для борьбы с чумой!» – пишет НПО Ассоциация Независимой Прессы (API).



Хочу спросить граждан: а вы эту помощь видели? Я тоже нет. Я видел помощь Китая и России. ЕС дал нам 0! Более того, он заблокировал финансовую помощь во время эпидемии, хотя РМ выполнила все условия.



Как помогли они Италии и Испании – вы и сами видите… закрыли границы, запретили экспорт ИВЛ, лекарств, арестовали медпомощь для Италии!



4. Про больницы. Внимание: с одной стороны, правые призывают граждан не платить за медполис, с другой – они же воют, что у нас больницы никакие! Это дно, честно.



А вот портал ББС пишет, что в Англии доктора надевают себе мусорные кульки на головы – нет масок! В Италии стариков оставляют умирать, люди сотнями спят на полу в больницах, как собаки! В США врачей увольняют за жалобы…



Да, у нас условия в больницах тяжелые. А что, до эпидемии было лучше? За 10 лет «реформ», все разрушено. И сделали это те, кто сегодня критикуют! Министр А.Немеренко в сентябре 2019 аннулировала все тендеры по закупке машин скорой помощи, лекарств! Сегодня возмущается!



В 2015 правительство Габурича-Санду подписало с Всемирным банком проект на 1,5 млн евро «Модернизация сектора здравоохранения в РМ».



Авторы проекты сочли, что в РМ слишком много больниц, особенно в столице. Предлагалось их «оптимизировать», читай – закрыть! Ну, теперь Всемирный Банк должен быть доволен.



Стоит ли напоминать, что 23.09.2013 правительство Лянкэ/Санду приняло решение (№ 764/2013) продать здания и земельный участок больницы им. Т.Чорбэ (2 га)? Только протесты спасли ее!



Вывод прост – нас подкосит не Covid 19, а глупость и цинизм политиков. Берегите себя…».