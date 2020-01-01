Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
Президент: Хаоса на валютном рынке не будет!
 

Богдан Цырдя: "Нас подкосит не COVID-19, а глупость и цинизм политиков"


Публикуем авторский комментарий политолога, депутата парламента от ПСРМ Богдана Цырди:

«Истерика, вой и паника перешли уже в некий коллективный маразм. Только вдумайтесь, какую чушь несут эти господа!

“Молдова – мировой лидер по числу больных в критическом состоянии!” – пишет портал Аgora!

“Европа дала нам 140 млн евро для борьбы с чумой! Где деньги, мерзавцы?”

“Тестов мало делают – истерит ТВ 8. Делали бы больше и больных было бы больше!”

“Не делайте тестов – они заражены!”- –пишет некий Р.Попа.

“В больницах Молдовы условия хуже, чем в Африке! Врачам и санитарам наплевать! Там стали заражать всех подряд”, – бодро глаголят в прямом эфире больные!
Господа, если в больницах так плохо, чего там сидите? Вы же не подключены к ИВЛ! Ходите, отлично выглядите, вещаете в фб! Идите домой, там вещайте, как делают все больные с легкой и средней степенью в Европе…

А теперь – по пунктам.

1. “РМ- мировой лидер по числу критически больных”. Неужели? На 5 апреля в США – 8 702, Испания – 6 861, Франция -6 838, Италия – 3 977, ФРГ – 3 936 и тд. Молдова – 80. Спрошу как есть – у вас совесть есть?

2. Тесты заражены – это полный бред. За это надо сажать, честно. Обратите внимание –одни обвиняют власти, что не делают всем тесты, другие пугают граждан – не делать тестов! И да – тесты для всех не делают нигде. Они имеют смысл только при полном карантине, GPS наблюдении, закрытии границ –как в Ю.Корее! И у нас, в отличие от большинства стран мира, тесты делают всем подозреваемым на коронавирус!

3. «Европа дала нам 140 млн евро для борьбы с чумой!» – пишет НПО Ассоциация Независимой Прессы (API).

Хочу спросить граждан: а вы эту помощь видели? Я тоже нет. Я видел помощь Китая и России. ЕС дал нам 0! Более того, он заблокировал финансовую помощь во время эпидемии, хотя РМ выполнила все условия.

Как помогли они Италии и Испании – вы и сами видите… закрыли границы, запретили экспорт ИВЛ, лекарств, арестовали медпомощь для Италии!

4. Про больницы. Внимание: с одной стороны, правые призывают граждан не платить за медполис, с другой – они же воют, что у нас больницы никакие! Это дно, честно.

А вот портал ББС пишет, что в Англии доктора надевают себе мусорные кульки на головы – нет масок! В Италии стариков оставляют умирать, люди сотнями спят на полу в больницах, как собаки! В США врачей увольняют за жалобы…

Да, у нас условия в больницах тяжелые. А что, до эпидемии было лучше? За 10 лет «реформ», все разрушено. И сделали это те, кто сегодня критикуют! Министр А.Немеренко в сентябре 2019 аннулировала все тендеры по закупке машин скорой помощи, лекарств! Сегодня возмущается!

В 2015 правительство Габурича-Санду подписало с Всемирным банком проект на 1,5 млн евро «Модернизация сектора здравоохранения в РМ».

Авторы проекты сочли, что в РМ слишком много больниц, особенно в столице. Предлагалось их «оптимизировать», читай – закрыть! Ну, теперь Всемирный Банк должен быть доволен.

Стоит ли напоминать, что 23.09.2013 правительство Лянкэ/Санду приняло решение (№ 764/2013) продать здания и земельный участок больницы им. Т.Чорбэ (2 га)? Только протесты спасли ее!

Вывод прост – нас подкосит не Covid 19, а глупость и цинизм политиков. Берегите себя…».


Опубликовано: 13:53 07/04/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Минздрав: Тестов достаточно!
  • Богдан Цырдя: Спокойствие и карантин – главные условия выживания во время к ...
  • Все медики страны пройдут тесты на COVID-19
  • Друзья познаются в беде
  • Думбрэвяну: В Молдову завезут экспресс-тесты для выявления коронавируса







    • Все новости

    Ион Кику: В районах Штефан-Водэ и Сороки сохраняется сложная ситуация
    COVID-19: В Молдове 91 новый случай заражения
    В Италии ввели «мужские» и «женские» дни для посещения магазинов
    Глава государства поблагодарил врачей: «Вы - герои нашего времени!»
    Президент: Хаоса на валютном рынке не будет!
    Власти разработали план действий по предупреждению роста преступности
    Президент Игорь Додон: Последние 10 лет власти сознательно уничтожали медицинскую систему
    Игорь Додон: Главными приоритетами будут зарплаты, пенсии и медицина
    Богдан Цырдя: "Нас подкосит не COVID-19, а глупость и цинизм политиков"
    Глава государства: Молдова преодолеет пик пандемии коронавируса (ВИДЕО)
    В Крикова обнаружен труп женщины
    Кафедральный собор Нью-Йорка переоборудуют в полевой госпиталь для больных COVID-19
    Глава правительства Великобритании переведен в отделение реанимации
    Ион Чебан: Тысячи людей ежедневно получают помощь от примарии
    Корнелиу Фуркулицэ: Ситуация в стране могла быть намного хуже!
    В Тимишоаре 10 новорожденных заражены COVID-19
    Синоптики объявили «желтый код» в связи с засухой
    В Испании автомобильный завод начал выпуск аппаратов ИВЛ
    Зинаида Гречаный призвала граждан уважать труд врачей
    ПСРМ поддерживает инициативу президента о моратории на политические споры
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
     