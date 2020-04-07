Республика Молдова располагает всем необходимым для преодоления пика пандемии коронавируса. Об этом по итогам заседания Высшего совета безопасности заявил президент страны Игорь Додон.



По словам президента, власти переходят к четвертому сценарию борьбы с опасным вирусом, так как в ближайшие дни количество инфицированных превысит тысячу человек.



Игорь Додон отметил, что по всей республике бороться с инфекцией будут 27 больниц, а также специализированный распределительный центр, оборудованный в одном из павильонов на Moldexpo для приема граждан с подозрением на COVID-19. Кроме этого, при необходимости, в стране откроются еще несколько подобных учреждений.



Президент также заверил, что в Молдове достаточно медицинского персонала (около 50 тысяч медработников, - прим.ред) для преодоления кризиса, вызванного пандемией коронавируса.



Глава республики подчеркнул, что медицинский персонал будет в первую очередь проверен на COVID-19, а также обеспечен всеми необходимыми условиями для работы.



