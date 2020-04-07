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Глава государства: Молдова преодолеет пик пандемии коронавируса (ВИДЕО)


Республика Молдова располагает всем необходимым для преодоления пика пандемии коронавируса. Об этом по итогам заседания Высшего совета безопасности заявил президент страны Игорь Додон.

По словам президента, власти переходят к четвертому сценарию борьбы с опасным вирусом, так как в ближайшие дни количество инфицированных превысит тысячу человек.

Игорь Додон отметил, что по всей республике бороться с инфекцией будут 27 больниц, а также специализированный распределительный центр, оборудованный в одном из павильонов на Moldexpo для приема граждан с подозрением на COVID-19. Кроме этого, при необходимости, в стране откроются еще несколько подобных учреждений.

Президент также заверил, что в Молдове достаточно медицинского персонала (около 50 тысяч медработников, - прим.ред) для преодоления кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Глава республики подчеркнул, что медицинский персонал будет в первую очередь проверен на COVID-19, а также обеспечен всеми необходимыми условиями для работы.



Опубликовано: 13:39 07/04/2020

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