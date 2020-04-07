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В Крикова обнаружен труп женщины


В одной из шахт города Крикова обнаружен труп молодой женщины со следами насильственной смерти. Предположительный убийца был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В ходе допроса было установлено, что погибшая была знакома с этим мужчиной. Также сообщается, что женщина зашла в гости к подозреваемому, они употребляли спиртные напитки, после чего между ними завязалась драка.

Мужчина нанес ей несколько ударов по голове, которые оказались смертельными, а затем спрятал труп в заброшенной шахте.

В настоящее время мужчина помещен в изолятор. Ему грозит от 15 до 20 лет тюремного заключения.


Опубликовано: 13:18 07/04/2020

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