Председатель парламента Республики Молдова, председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный обратилась к гражданам страны с посланием по случаю Всемирного дня здоровья, который отмечается сегодня, 7 апреля.



“Всемирный день здоровья, который ежегодно отмечается 7 апреля, в этом году посвящен медицинским сестрам и акушерам, которые наряду вместе со всеми работниками системы здравоохранения находятся на переднем крае борьбы за здоровье людей.



Ситуация, вызванная COVID-19, продемонстрировала приоритетность системы общественного здравоохранения. Власти Республики Молдова, которые проводят социально ориентированную политику, активизируют свои усилия по обеспечению качественной системы здравоохранения, способной реагировать на текущие потребности и вызовы с высоким риском.



Мы присоединяемся к Посланию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и призываем граждан проявить понимание и уважение к трудной деятельности, которую медицинские работники выполняют в настоящее время. В значительной степени эффективность усилий медицинского персонала и надежность системы здравоохранения зависят от нашего поведения. Мы должны быть искренними, корректными, ответственными и глубоко благодарными всем медицинским работникам за их заботу о здоровье и жизни людей – высших ценностей на земле”, – написала Зинаида Гречаный в своем послании.