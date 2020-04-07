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ПСРМ поддерживает инициативу президента о моратории на политические споры


Партия социалистов Республики Молдова опубликовала на своей официальной странице обращение к гражданам, в котором высказало свою поддержку президенту Игорю Додону. Напомним, глава государства выступил ранее с инициативой о введении моратория на политические споры во время режима ЧС.

"Вследствие многочисленных обращений журналистов относительно возможного изменение процедуры избрания главы государства, ПСРМ считает необходимым подтвердить свою позицию.

Прежде всего, данные дискуссии не имеют ничего общего с Партией социалистов Республики Молдова.

ПСРМ твердо стоит на ранее озвученной нами позиции, Президент Республики Молдова должен избираться путем всенародного голосования.

В то же время, мы поддерживаем призыв главы государства Игоря Додона о том, что в чрезвычайной ситуации, когда наша страна находится на острие борьбы с пандемией коронавируса, необходим мораторий на обсуждение политических вопросов.

Мы убеждены, что весь политический класс, все общество, должны сосредоточиться на усилиях по защите граждан от коронавируса и смягчению негативных последствий, вызванных этим кризисом. Здоровье и жизнь наших граждан являются безусловным приоритетом, и социалисты сосредоточены на оказании необходимой поддержки властям в борьбе с коронавирусом.

Мы призываем все политические силы сделать то же самое", - говорится в сообщении ПСРМ.


Опубликовано: 10:21 07/04/2020

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