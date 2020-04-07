COVID-19: Еще 3 пациента были выписаны
Еще три пациента, у которых ранее был диагностирован коронавирус нового типа, были выписаны из больницы. Об этом на брифинге сообщала министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну.
Количество полностью излечившихся от опасной инфекции в Молдове достигло 40 человек.
Между тем, 77 пациентов находятся в тяжелом состоянии.
Количество полностью излечившихся от опасной инфекции в Молдове достигло 40 человек.
Между тем, 77 пациентов находятся в тяжелом состоянии.
Опубликовано: 10:15 07/04/2020
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