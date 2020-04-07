Еще три пациента, у которых ранее был диагностирован коронавирус нового типа, были выписаны из больницы. Об этом на брифинге сообщала министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну.



Количество полностью излечившихся от опасной инфекции в Молдове достигло 40 человек.



Между тем, 77 пациентов находятся в тяжелом состоянии.