

Ежегодно 7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. По этому случаю президент Республики Молдова Игорь Додон выступил с обращением к гражданам страны:



«Сегодня, как никогда, пожелания и чувства, выраженные посредством поздравительного послания, приобретают особую значимость. Понятно, что необходимо сохранять здоровье каждого человека, а выражение «для человека самая большая ценность и богатство - это здоровье» приобретает все более глубокий смысл.



Мы все хотим, чтобы наши дети, родители и близкие были здоровы; мы хотим работать и реализовывать свои планы; хотим, чтобы наша страна была богатой и процветающей, и для всего этого нам нужно здоровье.Поэтому я искренне призываю вас: берегите свое здоровье и позаботьтесь о здоровье своих близких!



Уважаемые врачи, медсестры, фармацевты, работники здравоохранения, я высоко ценю усилия, которые вы прилагаете каждый день, особенно в этот период ужасного бедствия для всего мира. Вам удалось превратить свои знания, опыт и любовь к людям в преданность и жертву на благо общества, за что мы вам выражаем нашу глубокую благодарность и признательность.



Пандемия сотрясает весь мир, блокируя системы здравоохранения и вызывая угрожающее количество смертей. К сожалению, естественный ход нашей жизни сильно пострадал.



Разразившийся кризис вынуждает нас строго следовать рекомендациям властей, уважать и поддерживать самоотверженный труд героев на передовой линии.



Уверен, что только вместе, проявив максимальную ответственность и гражданское сознание, мы победим беспощадный вирус. Желаю всем здоровья!» - говорится в послании главы государства.