Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
Данные по коронавирусу в Молдове на утро 6 апреля
 

Глава государства: «Проявив максимальную ответственность и гражданское сознание, мы победим беспощадный вирус!»



Ежегодно 7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. По этому случаю президент Республики Молдова Игорь Додон выступил с обращением к гражданам страны:

«Сегодня, как никогда, пожелания и чувства, выраженные посредством поздравительного послания, приобретают особую значимость. Понятно, что необходимо сохранять здоровье каждого человека, а выражение «для человека самая большая ценность и богатство - это здоровье» приобретает все более глубокий смысл.

Мы все хотим, чтобы наши дети, родители и близкие были здоровы; мы хотим работать и реализовывать свои планы; хотим, чтобы наша страна была богатой и процветающей, и для всего этого нам нужно здоровье.Поэтому я искренне призываю вас: берегите свое здоровье и позаботьтесь о здоровье своих близких!

Уважаемые врачи, медсестры, фармацевты, работники здравоохранения, я высоко ценю усилия, которые вы прилагаете каждый день, особенно в этот период ужасного бедствия для всего мира. Вам удалось превратить свои знания, опыт и любовь к людям в преданность и жертву на благо общества, за что мы вам выражаем нашу глубокую благодарность и признательность.

Пандемия сотрясает весь мир, блокируя системы здравоохранения и вызывая угрожающее количество смертей. К сожалению, естественный ход нашей жизни сильно пострадал.

Разразившийся кризис вынуждает нас строго следовать рекомендациям властей, уважать и поддерживать самоотверженный труд героев на передовой линии.

Уверен, что только вместе, проявив максимальную ответственность и гражданское сознание, мы победим беспощадный вирус. Желаю всем здоровья!» - говорится в послании главы государства.


Опубликовано: 10:08 07/04/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Зинаида Гречаный призвала граждан уважать труд врачей
  • Зинаида Гречаный: Здоровье граждан является нашей первоочередной задачей
  • Любовь побеждает всё
  • Добрые пожелания
  • Президент поздравил работников полиции с профессиональным праздником







    • Все новости

    Синоптики объявили «желтый код» в связи с засухой
    В Испании автомобильный завод начал выпуск аппаратов ИВЛ
    Зинаида Гречаный призвала граждан уважать труд врачей
    ПСРМ поддерживает инициативу президента о моратории на политические споры
    COVID-19: Еще 3 пациента были выписаны
    Глава государства: «Проявив максимальную ответственность и гражданское сознание, мы победим беспощадный вирус!»
    Минздрав: Число жертв коронавируса увеличилось до 21 человека
    В Кишиневе задержана группировка наркоторговцев
    Игорь Додон поздравил верующих с Благовещением
    Молдовагаз»: Счета за март будут приблизительными
    Врачи и полицейские, заразившиеся COVID-19, получат по 16 тысяч леев
    COVID-19: В Молдове 101 новый случай заражения
    Игорь Додон провел телефонный разговор с Реджепом Эрдоганом
    Пошаговая инструкция: как получить социальную помощь в период ЧС
    Ион Кику: Аннулированы акцизные льготы на спирт при производстве дезинфектантов
    Бюджетникам продлили выходные еще на 10 дней
    Опрос: Президент Игорь Додон - лидер народного доверия
    ОПРОС: 80% граждан поддерживают инициативу о необходимости приобретения медполиса
    Опрос: ПСРМ наберёт большинство голосов на выборах
    Премьер-министр Ирландии вернулся в медицину на время пандемии коронавируса
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
     