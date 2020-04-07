Минздрав: Число жертв коронавируса увеличилось до 21 человека
Число жертв коронавируса увеличилось до 21 человека. С таким сообщением выступила сегодня министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.
Глава минздрава отметила, что минувшей ночью скончались еще два пациента.Речь идет о двух мужчинах в возрасте 68 лет.
«Зафиксированы еще две смерти. Оба пациента были госпитализированы в Институт неотложной медицины в Кишиневе 3 и 5 апреля. Один из них был доставлен в больницу из Глодян», - сказала Виорика Думбрэвяну.
За ночь новых заражений опасным COVID-19 выявлено не было.
Глава минздрава отметила, что минувшей ночью скончались еще два пациента.Речь идет о двух мужчинах в возрасте 68 лет.
«Зафиксированы еще две смерти. Оба пациента были госпитализированы в Институт неотложной медицины в Кишиневе 3 и 5 апреля. Один из них был доставлен в больницу из Глодян», - сказала Виорика Думбрэвяну.
За ночь новых заражений опасным COVID-19 выявлено не было.
Опубликовано: 10:02 07/04/2020
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