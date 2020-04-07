Число жертв коронавируса увеличилось до 21 человека. С таким сообщением выступила сегодня министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.



Глава минздрава отметила, что минувшей ночью скончались еще два пациента.Речь идет о двух мужчинах в возрасте 68 лет.



«Зафиксированы еще две смерти. Оба пациента были госпитализированы в Институт неотложной медицины в Кишиневе 3 и 5 апреля. Один из них был доставлен в больницу из Глодян», - сказала Виорика Думбрэвяну.



За ночь новых заражений опасным COVID-19 выявлено не было.