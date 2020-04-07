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В Кишиневе задержана группировка наркоторговцев


Сотрудники Управления по борьбе с наркотиками совместно с работниками Управления полиции сектора Рышкановка пресекли деятельность нескольких группировок, подозреваемых в выращивании и продаже марихуаны.

В результате проведенных мероприятий были задержаны пять человек: жители Кишинёва, а также Криулянского и Унгенского районов в возрасте от 30 до 50 лет. Некоторые из них ранее были судимы за аналогичные преступления. Во время обысков, проведённых по месту жительства подозреваемых, было изъято множество пакетиков с марихуаной.

Общая масса составила около 3 кг. По данным полиции, наркотики продавались по цене 50-100 леев за грамм. Таким образом, предполагаемая прибыль могла составить около 300 000 леев.

В настоящее время трое из задержанных арестованы на 30 дней, а еще двое проходят по делу, будучи на свободе. За оборот наркотиков им грозит тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет, пишет aif.md.



Опубликовано: 09:40 07/04/2020

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