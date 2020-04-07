Президент Республики Молдова Игорь Додон поздравил всех православных верующих с праздником Благовещения.



Этот праздник напоминает о том дне, когда Архангел Гавриил принес Деве Марии и всему миру благую весть о скором пришествии в мир Иисуса Христа, Сына Божьего.



"В этот святой и чистый праздник желаю всем нашим согражданам крепкого здоровья, душевного спокойствия и сильной веры, чтобы успешно преодолеть испытания, которые нам выпали", - отметил глава республики.