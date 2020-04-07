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Игорь Додон поздравил верующих с Благовещением


Президент Республики Молдова Игорь Додон поздравил всех православных верующих с праздником Благовещения.

Этот праздник напоминает о том дне, когда Архангел Гавриил принес Деве Марии и всему миру благую весть о скором пришествии в мир Иисуса Христа, Сына Божьего.

"В этот святой и чистый праздник желаю всем нашим согражданам крепкого здоровья, душевного спокойствия и сильной веры, чтобы успешно преодолеть испытания, которые нам выпали", - отметил глава республики.


Опубликовано: 09:38 07/04/2020

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