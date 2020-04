“Stimați lucrători medicali! Stimați Prieteni!



Astăzi, 7 aprilie, oamenii celebrează Ziua Mondială a Sănătății. Nici într-un an de cînd OMS a instituit această Zi importantă în calendar, semnificația ei nu a fost atât de importantă și evidentă. În aceste zile și săptămâini oamenii de pe întregul glob înțeleg din nou adevărata valoare a sănătății. Dar și a medicilor și lucrătorilor medicali, care stau mereu de veghe pentru sănătatea noastră.



Tratamentul și grija care le demonstrați zilnic, dedicația față de meserie și profesionalismul Dumneavoastră sunt cheia încrederii că vom depăși acest pericol imens pentru umanitate - pandemia COVID-19. Muncind zilnic, Dumneavoastră colectați și examinați date, îmbunătățiți continuu capabilitățile de tratament și, drept rezultat, avem deja zeci de pacienți vindecați.



În acest an, Organizația Mondială a Sănătății a recomandat ca Ziua Mondială a Sănătății să fie dedicată asistenților medicali și moașelor pentru a accentua rolul lor în realizarea actului medical, dar și tuturor celor care stau la straja sănătății.



Acum, probabil ca niciodată, toată societatea și toți liderii politici înțeleg cât de puțin timp și atenție au acordat sistemului de sănătate de-a lungul anilor. Cu toții înțelegem că sistemul de sănătate trebuie modernizat și trebuie schimbată atitudinea față de lucrătorii medicali. Omenirea a primit o mare lecție, pe care nu are dreptul să nu o însușească.



Stimați lucrători medicali,

Folosesc această ocazie pentru a confirma respectul față de devotamentul Dumneavoastră și Vă asigur de aprecierea înaltă a grijii de oameni pe care o demonstrați zi de zi.



Datorită muncii Dumneavoastră suntem plini de încredere că vom depăși curând criza și vom reveni la ritmul normal al vieții.



Vă dorim să aveți parte de sănătate și prosperitate în familii, să fiți mereu respectați, înțeleși și apreciați în societate!“, se arată în mesaj.