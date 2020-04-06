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Молдовагаз»: Счета за март будут приблизительными



АО «Молдовагаз» предпринимает меры по борьбе с распространением коронавируса. Как говорится в сообщении руководства предприятия, счета за март будут рассчитаны приблизительно, на основании данных за 2019 год, а не по показателям газовых счетчиков.

Фактуры с примерными данными получат около 30% бытовых потребителей и 50% потребителей коммунально-бытового сектора.

«Здоровье наших сотрудников и клиентов является для нас абсолютным приоритетом. Это связано с увеличением количества счетов с применением прогнозируемого потребления. По требованию потребителей в апреле может быть проведет перерасчет счетов на основе фактического потребления, которые подтвердятся фотографиями счетчика», - заявил глава «Молдовагаз» Вадим Чебан.


Опубликовано: 22:27 06/04/2020

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