

АО «Молдовагаз» предпринимает меры по борьбе с распространением коронавируса. Как говорится в сообщении руководства предприятия, счета за март будут рассчитаны приблизительно, на основании данных за 2019 год, а не по показателям газовых счетчиков.



Фактуры с примерными данными получат около 30% бытовых потребителей и 50% потребителей коммунально-бытового сектора.



«Здоровье наших сотрудников и клиентов является для нас абсолютным приоритетом. Это связано с увеличением количества счетов с применением прогнозируемого потребления. По требованию потребителей в апреле может быть проведет перерасчет счетов на основе фактического потребления, которые подтвердятся фотографиями счетчика», - заявил глава «Молдовагаз» Вадим Чебан.