

В связи с введением карантинного режима, приостановлена деятельность не только, частных предприятий, но и многих бюджетных организаций. Так, во всех территориальных инспекторатах полиции страны, включая подразделения Генинспектората, прекращен прием граждан. При этом, руководство правоохранительных органов подчеркивает, полиция, по-прежнему, остается на страже закона и жизни граждан.



В связи с введением максимальных мер безопасности, даже процедура подачи заявлений в полицию переведена на удаленный режим. Все, что теперь необходимо – это заполнить уже существующую форму на сайте Генерального инспектората полиции, указав свое имя, фамилию, идентификационный номер и суть проблемы. В течение 5 минут заявление будет передано инспекторам. Однако, это не единственный способ. ТАТЬЯНА ГЛАВАН: «Генеральный инспекторат полиции и все территориальные инспектораты оснащены снаружи необходимыми боксами – почтовыми ящиками. Именно таким образом сейчас мы и контактируем с гражданами». Раньше, для того, чтобы подать заявление в подобной форме, необходима была электронная подпись, сегодня – это не обязательно. Заявление рассматривается в течение тех же тридцати дней, после чего вам приходит письменный ответ. ВИОРЕЛ ЧЕРНЭУЦЯНУ: «Сегодня может быть принято любое заявление, вне зависимости от его формы заполнения, рассматриваются абсолютно все. Объем подачи заявлений, даже в связи с карантином, не уменьшился. Наоборот, сейчас мы работаем в усиленном режиме». Также, подать обращение можно по телефону "112" или в электронном виде на сайте Генерального Инспектората Полиции petitie@igp.gov.md.