

Решено! Текущие 2 недели будут объявлены нерабочими для всех категорий бюджетников, за исключением медицинских работников, военных и сотрудников системы образования. Об этом, по окончании заседания Комиссии по ЧС, заявил премьер-министр Ион Кику, подчеркнув, что дистанционный образовательный процесс, возобновленный на этой неделе, не будет прерван для всех категорий учащихся, начиная от детских садов и заканчивая профтехучилищами и ВУЗами.



ИОН КИКУ: «По предложению медиков, по предложению Минздрава и по рекомендации ВОЗ, было решено, что период с 7 по 17 апреля будет объявлен нерабочим для всех категорий бюджетников, с исключениями, которые были действительны и для прошлой недели».



Глава правительства подчеркнул, что в случае необходимости – срок каникул для бюджетников может быть продлен. Кику отметил, что после того, как ситуация нормализуется и режим ЧП будет снят, бюджетники отработают эти выходные дни. Однако, как подчеркнул премьер, зарплата бюджетникам будет начисляться и выплачиваться уже сейчас.



ИОН КИКУ: «Учитывая большое количество выходных дней, получившихся в этот период, скорее всего, нам придется вернуться на какое-то время к 6-тидневной рабочей неделе. Этот режим действовал когда-то давно, но надо будет его восстановить, для того, чтобы восстановить эти дни и возможные потери, которые несет государство».



В то же время, премьер уточнил, что руководители госструктур, в случае необходимости, могут вызвать в этот период на работу ограниченное количество своих подчиненных для того, чтобы рабочий процесс не прерывался. Также, Комиссия по ЧС решила внести ясность и в вопрос работы салонов красоты и парикмахерских, официально временно приостановив их деятельность.



ИОН КИКУ:«Сегодня, по рекомендации эпидемиологов, медиков и Минздрава, комиссия по ЧС приняла решение временно приостановить деятельность салонов красоты и парикмахерских. Т.е., с завтрашнего дня этот вид деятельности будет приостановлен в связи с высоким риском распространения коронавируса».



Также было принято решение о временном переносе генеральных собраний акционеров, которые, традиционно проводятся в апреле.