

Районы Штефан-Водэ и Сороки – продолжают оставаться одними из самых крупных очагов заражения коронавирусом нового типа в стране. Об этом заявил премьер-министр Ион Кику по окончанию проведенного рабочего заседания между тремя ветвями власти, уточнив, что было принято решение о сохранении строгого карантина в этих районах. Кроме того, премьер выразил озабоченность в связи с еще более серьезной статистикой по заболеваемости медперсонала в этих 2 районах, уточнив, что из всего количества заразившихся врачей, 55% приходятся именно на эти районы.



По словам Иона Кику, Глодянский район также представляет опасность - там заражено 11 врачей. Проводится внутреннее расследование для выявления всех обстоятельств. Для того чтобы обезопасить медработников страны, руководством было принято решение о начале массового тестирования всех врачей.



ИОН КИКУ: «Сейчас было принято решение, которое обсуждалось и ранее, о массовом тестировании медперсонала. Естественно, поголовное тестирование всех медработников, в первую очередь, будет проведено именно в этих районах, а потом проведем тесты во всех медучреждениях страны. Для этого государство заключит контракт и с частными лабораториями, потому что они обладают соответствующими возможностями и улучшили качество тестов. Таким образом, в результате этого, мы можем увеличить количество обрабатываемых тестов до 1 000 в день».



В то же время, глава правительства сообщил, что наблюдает, как в последнее время, некоторые наши сограждане, заразившиеся коронавирусом и проходящие бесплатное лечение в больницах, выражают возмущение отсутствием условий. Кику подчеркнул, что ситуация во многих медучреждениях страны плачевна, но это результат отношения власти к системе здравоохранения в течение последних 10 лет и более.



ИОН КИКУ: «Мы пожинаем плоды невнимательности и неприоритетности для государства системы здравоохранения за последние 30 лет и, в особенности, за последние 10 лет. Мы уже забыли, как власти в 2013 году половину площади РКБ отдали в частные руки, лишив население и медиков, и поликлиники. Также эта власть поступала и с другими медучреждениями страны».



Кроме того, премьер рекомендовал некоторым бывшим чиновникам системы здравоохранения не столько уделять внимание критике, сколько вспомнить о том, как они сами способствовали уничтожению системы, добавив, что из-за саботажа подобного рода чиновников, Молдова не успела закупить медоборудование и 170 новых машин скорой помощи.