С температурой – нельзя!
И в продолжение темы. Несмотря на то, что распоряжение об обязательном измерении температуры на входе в продуктовые магазины было принято только сегодня, некоторые столичные супермаркеты уже начали его исполнять.
«Теперь столичные супермаркеты привлекают покупателей не броскими акциями и скидками, а мерами предосторожности. Вначале их встречают и измеряют температуру, а после покупок, просят пройти к отдельному выходу».
ЛИЛИЯ ОРЛОВА:
«Во всех магазинах нашей сети приняты эти меры. В первую очередь, мы обезопасили персонал. Это защитные маски, перчатки, защитные экраны, очки. Обязательно дезинфицирующие средства. Температура, уже 37 и выше – является показателем, что мы просим не заходить в магазин».
«Ну да, это хорошо».
«Лучше, конечно, так, это не плохо, по крайне мере».
«Конечно, хорошо. Чтобы не заболеть и не заразить других».
Пока подобные меры безопасности, внедрили только в одной из сети столичных супермаркетов. Руководители других продовольственных магазинов находятся на этапе выполнения этого решения и собираются закупить термосканеры для определения температуры тела на расстоянии.
Опубликовано: 20:00 06/04/2020