

И в продолжение темы. Несмотря на то, что распоряжение об обязательном измерении температуры на входе в продуктовые магазины было принято только сегодня, некоторые столичные супермаркеты уже начали его исполнять.



«Теперь столичные супермаркеты привлекают покупателей не броскими акциями и скидками, а мерами предосторожности. Вначале их встречают и измеряют температуру, а после покупок, просят пройти к отдельному выходу».



ЛИЛИЯ ОРЛОВА:

«Во всех магазинах нашей сети приняты эти меры. В первую очередь, мы обезопасили персонал. Это защитные маски, перчатки, защитные экраны, очки. Обязательно дезинфицирующие средства. Температура, уже 37 и выше – является показателем, что мы просим не заходить в магазин».



«Ну да, это хорошо».



«Лучше, конечно, так, это не плохо, по крайне мере».



«Конечно, хорошо. Чтобы не заболеть и не заразить других».



Пока подобные меры безопасности, внедрили только в одной из сети столичных супермаркетов. Руководители других продовольственных магазинов находятся на этапе выполнения этого решения и собираются закупить термосканеры для определения температуры тела на расстоянии.