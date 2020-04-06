

Муниципальные власти в очередной раз призвали всех кишиневцев к соблюдению карантина. Генпримар Кишинева Ион Чебан отметил при этом, что все, кто может работать в удаленном режиме, то есть из дома, должны продолжать так работать. Родителям рекомендовано не брать с собой детей при походе в магазин.



По словам городских властей, муниципалитет делает всё возможное для предотвращения распространения коронавируса. Работы по дезинфекции столичных игровых и фитнес площадок и остановок проводятся ежедневно. К этому процессу привлечены 629 человек.



ИОН ЧЕБАН:

«В некоторых случаях прошу руководителей управлений и муниципальных предприятий позволить в дальнейшем работать в удаленном режиме тем сотрудникам, для которых это возможно. Знаю, что такая работа не всегда максимально эффективна, но здоровье дороже. Прошу всех кишиневцев, в особенности, пожилых людей, к соблюдению карантина, а для покупки всего необходимого посещать близлежащие магазины».



В настоящий момент троллейбусы и автобусы в столице продолжают курсировать бесплатно, без кондукторов по специальному расписанию, утверждённому в период чрезвычайного положения. Также Комиссия по чрезвычайным ситуациям столичного муниципия решила: в магазинах столицы будут измерять температуру у сотрудников и посетителей.



ИОН ЧЕБАН:

«Не нужно ездить в общественном транспорте для прогулок, даже если проезд бесплатный. Пожилых людей прошу избегать посещения общественных мест. В случае возникновения потребности в социальной помощи предлагается звонить по телефонам “зеленой линии” – 0800 000 90. Родителям рекомендую брать с собой детей при походе в магазин. Решено измерять температуру у каждого посетителя у входа в торговые единицы»