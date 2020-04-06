

«Призыв – оставаться дома должен быть соблюден без обсуждений. За исключением тех, кто предоставляет необходимые населению услуги. Этот призыв способен обеспечить вашу безопасность, а не для того, чтобы ущемить ваши права и свободы». С таким сообщением выступил представитель Всемирной организации здравоохранения в Молдове Игорь Поканевич, подчеркнув, что с учетом того, что следующие 2 недели будут объявлены нерабочими для работников бюджетной сферы, необходимо следовать призыву и оставаться дома.



ИГОРЬ ПОКАНЕВИЧ – ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВОЗ В РМ:

«Этот призыв ко всем, за исключением тех, кто оказывает первостепенные услуги в этот период. Вы должны понять, что власти не пытаются ограничить ваши права и свободы, но пытаются заботиться о вас и о вашем здоровье. И в этот момент, самым безопасным местом оказывается именно дом. Необходимо, чтобы следующие дни были объявлены нерабочими, только там мы сможем противостоять распространению вируса».