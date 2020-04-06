

Как правило, когда речь заходит о злостных нарушителях карантина, люди вспоминают о заведениях общественного питания, продолжающих работу, несмотря на строжайший запрет, о пассажирских перевозчиках, превысивших допустимое количество людей в салоне, но забывают о себе. Как соблюдают правила карантина наши граждане, узнавала моя коллега.



«Несмотря на предписанные государством меры и карантин, люди все равно продолжают прогуливаться в парках. Оправдывая это тем, что лучше подышать свежим воздухом, чем находиться дома». Вот так, например, жители столичного сектора Ботаника, в парке «Долина роз», не прочь понежиться под апрельскими лучами солнца. Однако, комментировать причины своего поведения рискнули лишь единицы.



«- Не переживаете? – Боюсь. Я три дня работал и хочу отдохнуть на свежем воздухе. – Вы думаете, это безопасно? – Ну, чуть-чуть».



Нашлись и такие, кто открыто признает, что нарушают правила карантина.



«Я верю, что вирус есть, но я его не боюсь, потому что слежу за своим здоровьем. Да я знаю, что есть закон, но его многие нарушают. - Но вы сейчас тоже нарушаете закон. – Да, сейчас я его нарушаю».



Зачастую, в парках можно встретить и молодых мам с колясками.



«Мы переживаем по поводу карантина, но мы считаем, что тот вред, который приносит замкнутое пространство намного больше, чем прогулка на свежем воздухе. Мы не общаемся ни с кем, гуляем сами. Держать детей взаперти тоже не можем».



На Рышкановке, Афганский парк уже пустует, однако жители собираются во дворах и на детских площадках. Объясняя это тем, что лучше посидеть на улице и подышать свежим воздухом, чем изолироваться дома.



«У меня нет балкона, и, где мне сидеть? Я вынуждена, у меня просто необходимость, понимаете?» «Мы на чуть-чуть выходим и потом домой. Потому что дома скучно сидеть. Понятно уроки, но нужно немного голову выветривать».



«Ребенок имеет право дышать кислородом, находиться под солнцем, иначе нам светит рахитизм».



А мы еще раз напоминаем и просим – оставайтесь дома. Не подвергаете риску себя, близких и окружающих. Оставайтесь дома!