

101 новый случай заражения COVID-19. Ещё два человека проиграли битву с коронавирусом нового типа. Информацию на брифинге для прессы представила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну. В первом случае речь идет о 30-летнем пациенте из Кишинева, который был госпитализирован в тяжелом состоянии. У погибшего был сахарный диабет. Вторая жертва 70-летняя женщина из Штефан-Водэ.



Число летальных исходов от COVID-19 в Молдове достигло 19. Общее количество заболевших – 965. За последние сутки было проведено дополнительно 192 теста.



ВИОРИКА ДУМБРЭВЯНУ:

«Сегодня у нас 101 новый случай COVID-19. 4 случая «завезены» из-за рубежа. Два из них из Великобритании, один из Франции и один из России. 97 случаев – передача внутри страны».



Из числа новых случаев: 23 - в Кишинёве, 16 - в Штефан Водэ, 11 - в Глодянах, 8 - в Яловенах, 7 - в Оргееве, по 6 - в Тараклии и Приднестровье, 4 - в Фалештах, 3 - в Хынчештах, по 2 - в Новых Аненах, Кагуле и Ниспоренах, и по 1 случаю в Бельцах, Калараше, Каушанах, Криулянах, Леова, Страшенах, Теленештах.