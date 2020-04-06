Единовременное пособие в размере 16 тысяч леев получат сотрудники бюджетных организаций и лечебных учреждений, которые во время исполнения служебных обязанностей заразились коронавирусом. Такое решение одобрила Комиссия по чрезвычайным ситуациям, поддержав инициативу президента Игоря Додона.



Пособия будут выплачиваться из резервного фонда правительства. В тоже время, эти средства не будут облагаться налогами. Решение вступает в силу с момента его принятия.