Врачи и полицейские, заразившиеся COVID-19, получат по 16 тысяч леев
Единовременное пособие в размере 16 тысяч леев получат сотрудники бюджетных организаций и лечебных учреждений, которые во время исполнения служебных обязанностей заразились коронавирусом. Такое решение одобрила Комиссия по чрезвычайным ситуациям, поддержав инициативу президента Игоря Додона.
Пособия будут выплачиваться из резервного фонда правительства. В тоже время, эти средства не будут облагаться налогами. Решение вступает в силу с момента его принятия.
Пособия будут выплачиваться из резервного фонда правительства. В тоже время, эти средства не будут облагаться налогами. Решение вступает в силу с момента его принятия.
Опубликовано: 17:31 06/04/2020
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