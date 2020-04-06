В Молдове зарегистрирован 101 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщила глава Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.



Вместе с тем, министр сообщила о двух новых жертвах коронавируса. Речь идет о пациентах в возрасте 30 и 70 лет, госпитализированных в тяжелом состоянии.



Всего в Молдове 965 человек, инфицированных коронавирусом.