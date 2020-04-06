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Данные по коронавирусу в Молдове на утро 6 апреля
 

COVID-19: В Молдове 101 новый случай заражения


В Молдове зарегистрирован 101 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщила глава Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

Вместе с тем, министр сообщила о двух новых жертвах коронавируса. Речь идет о пациентах в возрасте 30 и 70 лет, госпитализированных в тяжелом состоянии.

Всего в Молдове 965 человек, инфицированных коронавирусом.


Опубликовано: 17:11 06/04/2020

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