COVID-19: В Молдове 101 новый случай заражения
В Молдове зарегистрирован 101 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщила глава Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.
Вместе с тем, министр сообщила о двух новых жертвах коронавируса. Речь идет о пациентах в возрасте 30 и 70 лет, госпитализированных в тяжелом состоянии.
Всего в Молдове 965 человек, инфицированных коронавирусом.
Вместе с тем, министр сообщила о двух новых жертвах коронавируса. Речь идет о пациентах в возрасте 30 и 70 лет, госпитализированных в тяжелом состоянии.
Всего в Молдове 965 человек, инфицированных коронавирусом.
Опубликовано: 17:11 06/04/2020
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