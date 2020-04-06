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Игорь Додон провел телефонный разговор с Реджепом Эрдоганом


Президент Игорь Додон провел сегодня телефонный разговор с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Состоялся обмен мнениями о ситуации, связанной с пандемией в обоих государствах и регионе в целом.

"Обсудили возможность направления в Республику Молдова груза гуманитарной помощи с медицинским оборудованием для поддержки властей нашей страны в борьбе с пандемией COVID-19. Речь идет о партии в более чем 100 тысяч масок и более 50 тысяч единиц дезинфицирующих средств, перчаток, защитных костюмов и специальной обуви. Кроме того, говорили о возможности открытия транзитного сообщения для молдавских транспортников через территорию Турции", - сообщил президент.


Опубликовано: 16:36 06/04/2020

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