Президент Игорь Додон провел сегодня телефонный разговор с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Состоялся обмен мнениями о ситуации, связанной с пандемией в обоих государствах и регионе в целом.



"Обсудили возможность направления в Республику Молдова груза гуманитарной помощи с медицинским оборудованием для поддержки властей нашей страны в борьбе с пандемией COVID-19. Речь идет о партии в более чем 100 тысяч масок и более 50 тысяч единиц дезинфицирующих средств, перчаток, защитных костюмов и специальной обуви. Кроме того, говорили о возможности открытия транзитного сообщения для молдавских транспортников через территорию Турции", - сообщил президент.