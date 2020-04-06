1 апреля 2020 года Правительство Республики Молдова взяло на себя ответственность за введение некоторых мер по поддержке граждан в период чрезвычайного положения.



Таким образом, в период чрезвычайного положения лица, которые зарегистрированы в Агентстве занятости населения и имеют статус безработного, будут получать ежемесячную помощь по безработице в размере 2 775 леев. О том, как можно получить социальную помощь, и какие документы для этого необходимы, подробно разъяснил депутат от Партии социалистов Владимир Односталко на своей странице в социальной сети.



Ежемесячная сумма в 2 775 леев предоставляется нетрудоустроенным гражданам в независимости от наличия страхового стажа. Следовательно, чтобы получить пособие по безработице в размере 2 775 леев, человек должен:



- быть нетрудоустроенным;



- подать заявление в территориальное подразделение занятости населения.



- уже быть получателем пособия по безработице.



К заявлению о предоставлении пособия по безработице прилагаются:



- копия акта, удостоверяющего личность;



- копия диплома об образовании;



- заявление под собственную ответственность о том, что гражданин не трудоустроен.



Бланк заявления можно получить:



- в территориальном подразделении занятости населения;



- на сайте Национального агентства занятости населения.



Заявление, вместе с необходимыми документами можно заполнить, подписать и передать в Территориальное подразделение занятости населения лично, по почте или по электронной почте. Пособие по безработице, предоставляемое в период чрезвычайного положения может получить:



- гражданин, вернувшийся из-за границы;



- гражданин, нетрудоустроенный в Республике Молдова, но который не состоял на учете в Национальном агентстве занятости населения.



Если гражданин уже получает пособие по безработице, а размер предоставляемого пособия составляет менее 2 775 леев, то в период чрезвычайного положения он будет получать именно 2 775 леев с выплатой разницы автоматически. То есть получателю не нужно ходить в Агентство занятости населения.



ВНИМАНИЕ!!! Новые положения относятся к лицам, которые:



- регистрируются в Агентстве занятости населения в период чрезвычайного положения;



- зарегистрированы в Агентстве занятости населения, но размер пособия по безработице составляет меньше 2 775 леев.



Пособие по безработице, которое превышает 2 775 леев, не будет уменьшено для безработных, которые состоят на учете агентства и для которых пособие по безработице было установлено согласно размеру заработной платы.



Расчет пособия по безработице будет осуществляться Национальной кассой социального страхования и будет выплачиваться за предыдущий месяц. Получатель пособия по безработице будет получать помощь посредством назначенных поставщиков платежных услуг, указанных в заявлении получателем ЭТО - почтовое отделение или банковская карточка, банковский счет.



Сумма в 2 775 леев представляет собой эквивалент гарантированного минимального размера заработной платы в реальном секторе экономики.



Другая мера, принятая Правительством, касается социальной помощи, предоставляемой согласно Закону № 133/2008



В период чрезвычайного положения, начиная с апреля 2020 года, гарантированный минимальный ежемесячный доход будет составлять 1300 леев, а не 1107 леев.



Социальная помощь предоставляется малоимущим семьям, при подсчете совокупного среднемесячного дохода семьи.



Для того чтобы получить социальную помощь, взрослые члены семьи должны попадать по крайней мере в одну из следующих категорий:



- не достигли необходимого пенсионного возраста;



- являются лицами с различными степенями ограничения возможностей;



- являются безработными, которые зарегистрированы в территориальном агентстве занятости населения;



- находится в период между 30-й неделей беременности и 12-й неделей после рождения ребенка;



- осуществляет уход за членом семьи, который не может заботиться о себе.



Также, лица/семьи, получающие социальную помощь, чье право на получение социальной помощи истекает в период чрезвычайного положения, будут продолжать получать социальную помощь, в том числе в период чрезвычайного положения.



ВАЖНО!!! В случае если в период чрезвычайного положения гражданин не может представить подтверждающие документы, касающиеся доходов, состава семьи, данных о сельскохозяйственных участках и т.д., то он подает декларацию под собственную ответственность, указывая, что представленные данные являются достоверными.



Заявление о предоставлении социальной помощи, необходимые документы или декларация под собственную ответственность подается социальному работнику по месту жительства.



ВНИМАНИЕ!!! Для семей с детьми, получающих социальную помощь, увеличивается гарантированный минимальный размер помощи с 50% до 75% на каждого ребенка, а именно от 553 леев до 975 леев. Данная мера носит постоянный характер, то есть будет применяться и после отмены чрезвычайного положения, - говорится в публикации депутата ПСРМ Владимира Односталко.