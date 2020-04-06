Производители дезинфицирующих средств не будут освобождаться от оплаты акциза на спирт. Власти отменили решение, которое освобождало от выплат компании, выпускающие данную продукцию. Об этой мере сообщил премьер-министр Молдовы Ион Кику.



"Проблема была решена, на рынке есть дезинфицирующие средства, эта льгота отменена. В последнее время у нас переизбыток просьб об освобождении от уплаты акциза на алкоголь – почти 300 тонн. Это уже крайности и государство не попадет в такой капкан", – заявил Ион Кику.