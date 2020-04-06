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Ион Кику: Аннулированы акцизные льготы на спирт при производстве дезинфектантов


Производители дезинфицирующих средств не будут освобождаться от оплаты акциза на спирт. Власти отменили решение, которое освобождало от выплат компании, выпускающие данную продукцию. Об этой мере сообщил премьер-министр Молдовы Ион Кику.

"Проблема была решена, на рынке есть дезинфицирующие средства, эта льгота отменена. В последнее время у нас переизбыток просьб об освобождении от уплаты акциза на алкоголь – почти 300 тонн. Это уже крайности и государство не попадет в такой капкан", – заявил Ион Кику.


Опубликовано: 14:37 06/04/2020

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