Бюджетникам продлили выходные еще на 10 дней
Правительство продлило вынужденный отпуск работникам бюджетной сферы еще на 10 дней. Об этом сообщил премьер-министр Молдовы Ион Кику.
Предположительно, уже 17 апреля бюджетники смогут выйти на работу. Однако, по словам главы Кабмина, каникулы могут продлить до 28 мая.
Также Ион Кику не исключил, что в дальнейшем работники государственных предприятий могут перейти на 6-дневную рабочую неделю.
Предположительно, уже 17 апреля бюджетники смогут выйти на работу. Однако, по словам главы Кабмина, каникулы могут продлить до 28 мая.
Также Ион Кику не исключил, что в дальнейшем работники государственных предприятий могут перейти на 6-дневную рабочую неделю.
Опубликовано: 14:04 06/04/2020
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