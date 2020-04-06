Правительство продлило вынужденный отпуск работникам бюджетной сферы еще на 10 дней. Об этом сообщил премьер-министр Молдовы Ион Кику.



Предположительно, уже 17 апреля бюджетники смогут выйти на работу. Однако, по словам главы Кабмина, каникулы могут продлить до 28 мая.



Также Ион Кику не исключил, что в дальнейшем работники государственных предприятий могут перейти на 6-дневную рабочую неделю.