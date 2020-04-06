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Данные по коронавирусу в Молдове на утро 6 апреля
 

Бюджетникам продлили выходные еще на 10 дней


Правительство продлило вынужденный отпуск работникам бюджетной сферы еще на 10 дней. Об этом сообщил премьер-министр Молдовы Ион Кику.

Предположительно, уже 17 апреля бюджетники смогут выйти на работу. Однако, по словам главы Кабмина, каникулы могут продлить до 28 мая.

Также Ион Кику не исключил, что в дальнейшем работники государственных предприятий могут перейти на 6-дневную рабочую неделю.


Опубликовано: 14:04 06/04/2020

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