Опрос: Президент Игорь Додон - лидер народного доверия
Президент Республики Молдова Игорь Додон является политиком, который пользуется наибольшим доверием жителей страны. Таковы данные Избирательного барометра-2020, представленного компанией «iData».
Согласно исследованию, президенту доверяют 46,2% сограждан. За ним следует премьер Ион Кику - 25,3%. Тройку лидеров замыкает глава ПДС Майя Санду с показателем доверия около 21%.
Генеральный примар Кишинева Ион Чебан расположился на четвертом месте – с 17,7%. Спикеру парламента, лидеру ПСРМ Зинаиде Гречаный доверяют 12,4%. Руководитель ДПМ Павел Филип пользуется доверием 12,1% респондентов. Аналогичный показатель и у лидера «Платформы ДА» Андрея Нэстасе.
Согласно исследованию, президенту доверяют 46,2% сограждан. За ним следует премьер Ион Кику - 25,3%. Тройку лидеров замыкает глава ПДС Майя Санду с показателем доверия около 21%.
Генеральный примар Кишинева Ион Чебан расположился на четвертом месте – с 17,7%. Спикеру парламента, лидеру ПСРМ Зинаиде Гречаный доверяют 12,4%. Руководитель ДПМ Павел Филип пользуется доверием 12,1% респондентов. Аналогичный показатель и у лидера «Платформы ДА» Андрея Нэстасе.
Опубликовано: 13:57 06/04/2020
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