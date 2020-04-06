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Опрос: Президент Игорь Додон - лидер народного доверия


Президент Республики Молдова Игорь Додон является политиком, который пользуется наибольшим доверием жителей страны. Таковы данные Избирательного барометра-2020, представленного компанией «iData».

Согласно исследованию, президенту доверяют 46,2% сограждан. За ним следует премьер Ион Кику - 25,3%. Тройку лидеров замыкает глава ПДС Майя Санду с показателем доверия около 21%.

Генеральный примар Кишинева Ион Чебан расположился на четвертом месте – с 17,7%. Спикеру парламента, лидеру ПСРМ Зинаиде Гречаный доверяют 12,4%. Руководитель ДПМ Павел Филип пользуется доверием 12,1% респондентов. Аналогичный показатель и у лидера «Платформы ДА» Андрея Нэстасе.


Опубликовано: 13:57 06/04/2020

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