Президент Республики Молдова Игорь Додон является политиком, который пользуется наибольшим доверием жителей страны. Таковы данные Избирательного барометра-2020, представленного компанией «iData».



Согласно исследованию, президенту доверяют 46,2% сограждан. За ним следует премьер Ион Кику - 25,3%. Тройку лидеров замыкает глава ПДС Майя Санду с показателем доверия около 21%.



Генеральный примар Кишинева Ион Чебан расположился на четвертом месте – с 17,7%. Спикеру парламента, лидеру ПСРМ Зинаиде Гречаный доверяют 12,4%. Руководитель ДПМ Павел Филип пользуется доверием 12,1% респондентов. Аналогичный показатель и у лидера «Платформы ДА» Андрея Нэстасе.