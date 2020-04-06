ОПРОС: 80% граждан поддерживают инициативу о необходимости приобретения медполиса
Абсолютное большинство граждан Молдовы поддерживают инициативу президента Игоря Додона о необходимости покупки медполиса представителями диаспоры.
Согласно опросу, реализованному компанией «IData», 76,3% респондентов согласны с главой государства. Не поддерживают инициативу всего 20,1%, а остальные 3,6% не составили своего мнения на эту тему. Исследование проводилось в период с 30 марта по 4 апреля в 381 населенном пункте страны. Сбор информации осуществлялся по телефону. Погрешность составляет 3%.
Согласно опросу, реализованному компанией «IData», 76,3% респондентов согласны с главой государства. Не поддерживают инициативу всего 20,1%, а остальные 3,6% не составили своего мнения на эту тему. Исследование проводилось в период с 30 марта по 4 апреля в 381 населенном пункте страны. Сбор информации осуществлялся по телефону. Погрешность составляет 3%.
Опубликовано: 13:49 06/04/2020
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