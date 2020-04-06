Абсолютное большинство граждан Молдовы поддерживают инициативу президента Игоря Додона о необходимости покупки медполиса представителями диаспоры.



Согласно опросу, реализованному компанией «IData», 76,3% респондентов согласны с главой государства. Не поддерживают инициативу всего 20,1%, а остальные 3,6% не составили своего мнения на эту тему. Исследование проводилось в период с 30 марта по 4 апреля в 381 населенном пункте страны. Сбор информации осуществлялся по телефону. Погрешность составляет 3%.