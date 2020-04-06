Если бы в ближайшее воскресенье в Молдове прошли парламентские выборы, Партия социалистов заняла бы на них первое место. Об этом свидетельствуют данные опроса, представленного сегодня компанией iData.



Таким образом, Партия социалистов заняла бы первое место, набрав 35,7%.



На втором месте ПДС — 15,1%. Третье место Платформа «Да» — 6,6%.



Опрос проводился в период с 30 марта до 4 апреля 381 населенном пункте. В исследовании приняли участи 1010 респондентов.