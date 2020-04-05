Президент Игорь Додон предложил ввести мораторий на политические споры до конца режима ЧП.



"Граждан Республики Молдова не интересует, когда будут выборы, как выберем, кого выберем. Наш главный интерес сейчас – выйти с меньшими потерями из этого кризиса. И это зависит от каждого из вас", – заявил президент на брифинге для прессы.



Игорь Додон отметил, что главное сейчас – помогать гражданам.



"Давайте помогать друг другу, а не разводить панику и еще больше накалять обстановку", – призвал президент.