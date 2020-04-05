Глава государства предложил ввести мораторий на политические споры
Президент Игорь Додон предложил ввести мораторий на политические споры до конца режима ЧП.
"Граждан Республики Молдова не интересует, когда будут выборы, как выберем, кого выберем. Наш главный интерес сейчас – выйти с меньшими потерями из этого кризиса. И это зависит от каждого из вас", – заявил президент на брифинге для прессы.
Игорь Додон отметил, что главное сейчас – помогать гражданам.
"Давайте помогать друг другу, а не разводить панику и еще больше накалять обстановку", – призвал президент.
"Граждан Республики Молдова не интересует, когда будут выборы, как выберем, кого выберем. Наш главный интерес сейчас – выйти с меньшими потерями из этого кризиса. И это зависит от каждого из вас", – заявил президент на брифинге для прессы.
Игорь Додон отметил, что главное сейчас – помогать гражданам.
"Давайте помогать друг другу, а не разводить панику и еще больше накалять обстановку", – призвал президент.
Опубликовано: 20:33 05/04/2020
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