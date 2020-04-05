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Глава государства призвал соблюдать требования, введённые при режиме ЧС


Президент Игорь Додон призвал граждан соблюдать требования и запреты, введенные властями при чрезвычайном положении. Глава государства также заявил, что от действий каждого зависит как долго продлится сложный период борьбы с коронавирусом.

"Если мы будем ответственными, этот период продлиться меньше", - заявил президент.

Игорь Додон напомнил, что в понедельник, 6 апреля, бюджетники возвращаются на работу после недельного оплачиваемого отпуска.

Президент заявил, что деятельность некоторых предприятий не может оставаться заблокированной. Он обратился к главам ведомств с требованием обеспечить сотрудникам, по возможности, удаленную работу.

Глава государства заявил, что власти готовы применить четвертый сценарий борьбы с коронавирусом. Это произойдет, если количество больных превысит 1000 человек. Он предполагает новые, более строгие правила, которые граждане должны будут соблюдать.


Опубликовано: 19:52 05/04/2020

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