Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
Данные по COVID-19: 112 новых случаев за сутки
 

872 медработника протестированы на COVID-19


872 медработника Молдовы протестировали на COVID-19. Вирус обнаружили в 240 случаях. Об этом рассказал Игорь Додон на сегодняшнем брифинге для прессы. Президент отметил, что, в первую очередь, тестируют медработников в тех местах, где есть очаг заражения.

По словам президента, когда в Молдову прибудут 100 тысяч тестов из Китая, протестируют весь медперсонал страны.

"Мы продолжим массово тестировать врачей, задействованных на передовой. Как только у нас будет закуплено очередное количество тестов из Китая, мы проверим весь медицинский персонал", - сказал глава государства.


Опубликовано: 19:00 05/04/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • В Молдову доставят 100 тысяч тестов на COVID-19
  • Примария Кишинева передала 500 тестов на COVID-19 для медработников
  • В Молдову доставили более 8 тысяч тестов на выявление COVID-19
  • Единовременная выплата 16 тысяч леев
  • Игорь Додон: Врачи и полицейские с COVID-19 получат по 16 тысяч леев







    • Все новости

    Глава государства предложил ввести мораторий на политические споры
    Глава государства призвал соблюдать требования, введённые при режиме ЧС
    872 медработника протестированы на COVID-19
    Трамп объяснил, почему не желает носить медицинскую маску
    Президент Игорь Додон: Молдова перейдет к четвертому сценарию борьбы с кризисом
    Данные по COVID-19: 112 новых случаев за сутки
    Зинаида Гречаный: Действовать нужно быстро, с холодным разумом
    Граждане Молдовы, прибывающие в страну, обязаны купить медполис в течение 72 часов
    Германия обвинила США в «перехвате» защитных масок
    Агентство общественного здоровья разъяснило ситуацию с заражением врачей в Карахасань
    Данные по COVID-19 на 4 апреля: 161 новый случай заражения, 3 смертельных исхода
    COVID-19 в Молдове на 3 апреля: 86 зараженных, 2 летальных исхода
    Королева Великобритании обратится к нации по поводу коронавируса
    Полицейских с диагнозом COVID-19 будут лечить в госпитале МВД
    Глава государства – политическим оппонентам: «Если хотите помочь, делайте это искренне и открыто»
    Минфин прояснил изменения, касающиеся магазинов «Duty Free»
    Посольство России ответило депутату ACUM на обвинение в «пропаганде»
    В примарии Кишинева создана рабочая группа по решению проблем в области строительства
    Глава государства – блоку ACUM: Не переходите «красную линию»! (ВИДЕО)
    Игорь Додон: Власти будут содействовать бесперебойной поставке лекарств (ВИДЕО)
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
     