872 медработника Молдовы протестировали на COVID-19. Вирус обнаружили в 240 случаях. Об этом рассказал Игорь Додон на сегодняшнем брифинге для прессы. Президент отметил, что, в первую очередь, тестируют медработников в тех местах, где есть очаг заражения.



По словам президента, когда в Молдову прибудут 100 тысяч тестов из Китая, протестируют весь медперсонал страны.



"Мы продолжим массово тестировать врачей, задействованных на передовой. Как только у нас будет закуплено очередное количество тестов из Китая, мы проверим весь медицинский персонал", - сказал глава государства.