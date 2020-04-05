872 медработника протестированы на COVID-19
872 медработника Молдовы протестировали на COVID-19. Вирус обнаружили в 240 случаях. Об этом рассказал Игорь Додон на сегодняшнем брифинге для прессы. Президент отметил, что, в первую очередь, тестируют медработников в тех местах, где есть очаг заражения.
По словам президента, когда в Молдову прибудут 100 тысяч тестов из Китая, протестируют весь медперсонал страны.
"Мы продолжим массово тестировать врачей, задействованных на передовой. Как только у нас будет закуплено очередное количество тестов из Китая, мы проверим весь медицинский персонал", - сказал глава государства.
По словам президента, когда в Молдову прибудут 100 тысяч тестов из Китая, протестируют весь медперсонал страны.
"Мы продолжим массово тестировать врачей, задействованных на передовой. Как только у нас будет закуплено очередное количество тестов из Китая, мы проверим весь медицинский персонал", - сказал глава государства.
Опубликовано: 19:00 05/04/2020
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