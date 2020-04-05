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Трамп объяснил, почему не желает носить медицинскую маску


Президент США Дональд Трамп не собирается носить медицинскую маску для защиты от коронавируса, поскольку, по его мнению, это не соответствует его статусу лидера США, пишет "Интерфакс".

«Это просто рекомендация. Я чувствую себя хорошо. Я просто не хочу этого делать», – заявил Трамп, отвечая на вопрос.

«Знаете, сидеть в Овальном кабинете за прекрасным, великим столом «Резолют» (рабочий стол президента) и носить маску, приветствуя при этом президентов, премьер-министров, диктаторов, королей, королев... даже не знаю, это не для меня», – разъяснил Трамп.

Он добавил, что, возможно, изменит свое мнение, но все же надеется, что ситуация вокруг коронавируса «совсем скоро завершится».


Опубликовано: 18:55 05/04/2020

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