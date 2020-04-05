Президент США Дональд Трамп не собирается носить медицинскую маску для защиты от коронавируса, поскольку, по его мнению, это не соответствует его статусу лидера США, пишет "Интерфакс".



«Это просто рекомендация. Я чувствую себя хорошо. Я просто не хочу этого делать», – заявил Трамп, отвечая на вопрос.



«Знаете, сидеть в Овальном кабинете за прекрасным, великим столом «Резолют» (рабочий стол президента) и носить маску, приветствуя при этом президентов, премьер-министров, диктаторов, королей, королев... даже не знаю, это не для меня», – разъяснил Трамп.



Он добавил, что, возможно, изменит свое мнение, но все же надеется, что ситуация вокруг коронавируса «совсем скоро завершится».