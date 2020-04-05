В ближайшие дни Молдова перейдет к четвертому сценарию борьбы с коронавирусом. Об этом на брифинге для прессы заявил президент Республики Молдова Игорь Додон. Глава государства отметил, что в последующие дни количество зараженных коронавирусом нового типа может превысить тысячу человек.



"Вместе с ВОЗ мы разработали четыре сценария в начале кризиса, и мы подсчитали, что четвертый сценарий, когда мы превысим 1000 инфицированных, станет переходом к пику эпидемии. Это значит, что будет задействовано больше медицинских учреждений, по максимуму будут привлечены врачи. Скорее всего, четвертый сценарий будет реализован в последующие дни", – сказал президент.