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Данные по COVID-19: 112 новых случаев за сутки
 

Президент Игорь Додон: Молдова перейдет к четвертому сценарию борьбы с кризисом


В ближайшие дни Молдова перейдет к четвертому сценарию борьбы с коронавирусом. Об этом на брифинге для прессы заявил президент Республики Молдова Игорь Додон. Глава государства отметил, что в последующие дни количество зараженных коронавирусом нового типа может превысить тысячу человек.

"Вместе с ВОЗ мы разработали четыре сценария в начале кризиса, и мы подсчитали, что четвертый сценарий, когда мы превысим 1000 инфицированных, станет переходом к пику эпидемии. Это значит, что будет задействовано больше медицинских учреждений, по максимуму будут привлечены врачи. Скорее всего, четвертый сценарий будет реализован в последующие дни", – сказал президент.


Опубликовано: 18:49 05/04/2020

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