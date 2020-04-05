За последние сутки зарегистрировано 112 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных по данным на 5 апреля составляет 864 человека.



Министр здравоохранения, туда и социальной защиты заявила, что за последние 24 часа было проведено 349 тестов на COVID-19.



Между тем, зарегистрировано 3 летальных исхода. Всего от коронавируса в республике скончались 15 человек.



От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки умерли три человека. Речь идет о мужчине в возрасте 41 года, женщине 71 года из Фалешт. Также скончался 59-летний врач. Мужчину госпитализировали 30 марта в Больницу скорой помощи с двусторонней пневмонией, диабетом и гипертонией.



Женщину госпитализировали 28 марта, однако, 2 апреля ее состояние ухудшилось. Она страдала сердечно-сосудистыми заболеваниями, у нее был инфаркт. Выяснилось, что она могла заразиться от своей невестки, которая ранее вернулась из-за границы.



Министр также рассказала, что из 80 человек, которые находятся в тяжелом состоянии, девять подключены к искусственной вентиляции легких.