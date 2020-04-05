Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
Данные по COVID-19: 112 новых случаев за сутки
 

Данные по COVID-19: 112 новых случаев за сутки


За последние сутки зарегистрировано 112 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных по данным на 5 апреля составляет 864 человека.

Министр здравоохранения, туда и социальной защиты заявила, что за последние 24 часа было проведено 349 тестов на COVID-19.

Между тем, зарегистрировано 3 летальных исхода. Всего от коронавируса в республике скончались 15 человек.

От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки умерли три человека. Речь идет о мужчине в возрасте 41 года, женщине 71 года из Фалешт. Также скончался 59-летний врач. Мужчину госпитализировали 30 марта в Больницу скорой помощи с двусторонней пневмонией, диабетом и гипертонией.

Женщину госпитализировали 28 марта, однако, 2 апреля ее состояние ухудшилось. Она страдала сердечно-сосудистыми заболеваниями, у нее был инфаркт. Выяснилось, что она могла заразиться от своей невестки, которая ранее вернулась из-за границы.

Министр также рассказала, что из 80 человек, которые находятся в тяжелом состоянии, девять подключены к искусственной вентиляции легких.


Опубликовано: 18:00 05/04/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • COVID-19 в Молдове на 3 апреля: 86 зараженных, 2 летальных исхода
  • 28 новых случаев заражения коронавирусом
  • 35 новых случаев COVID-19
  • Минздрав: 55 новых случаев заражения коронавирусом
  • Данные по COVID-19 на 4 апреля: 161 новый случай заражения, 3 смертельных и ...







    • Все новости

    Глава государства предложил ввести мораторий на политические споры
    Глава государства призвал соблюдать требования, введённые при режиме ЧС
    872 медработника протестированы на COVID-19
    Трамп объяснил, почему не желает носить медицинскую маску
    Президент Игорь Додон: Молдова перейдет к четвертому сценарию борьбы с кризисом
    Данные по COVID-19: 112 новых случаев за сутки
    Зинаида Гречаный: Действовать нужно быстро, с холодным разумом
    Граждане Молдовы, прибывающие в страну, обязаны купить медполис в течение 72 часов
    Германия обвинила США в «перехвате» защитных масок
    Агентство общественного здоровья разъяснило ситуацию с заражением врачей в Карахасань
    Данные по COVID-19 на 4 апреля: 161 новый случай заражения, 3 смертельных исхода
    COVID-19 в Молдове на 3 апреля: 86 зараженных, 2 летальных исхода
    Королева Великобритании обратится к нации по поводу коронавируса
    Полицейских с диагнозом COVID-19 будут лечить в госпитале МВД
    Глава государства – политическим оппонентам: «Если хотите помочь, делайте это искренне и открыто»
    Минфин прояснил изменения, касающиеся магазинов «Duty Free»
    Посольство России ответило депутату ACUM на обвинение в «пропаганде»
    В примарии Кишинева создана рабочая группа по решению проблем в области строительства
    Глава государства – блоку ACUM: Не переходите «красную линию»! (ВИДЕО)
    Игорь Додон: Власти будут содействовать бесперебойной поставке лекарств (ВИДЕО)
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
     